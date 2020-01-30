На трассе под Омском спасли окоченевшего водителя

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:05:07+03:00

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В сложную ситуацию попал водитель большегруза на трассе Называевск — Исилькуль. Дальнобойщик едва не замерз. У фуры, которую он вел, сломался двигатель. Попутные машины, несмотря на его просьбы, отказывались помогать. В итоге водитель всю ночь провел в ледяной машине в 25-градусный мороз - грелся газовыми баллонами и от печки машины. Однако вскоре сел аккумулятор у фуры и кончился газ. Только тогда дальнобойщик решил позвонить за помощью в МЧС.

- Прибывшие на место спасатели сняли аккумуляторную батарею с большегруза, а мужчину доставили в 52 пожарно-спасательную часть для обогрева, - рассказали в пресс-службе МЧС по Омской области.

Машину с трассы решили доставить водителю позже.

ИСТОЧНИК KP.RU