2020-01-30T11:05:07+03:00
Общество

На трассе под Омском спасли окоченевшего водителя

У него сломался двигатель в машине
Станислав МУХИН
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Мужчина едва не замерз.Мужчина едва не замерз.Фото: ГУ МЧС России по Омской области
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В сложную ситуацию попал водитель большегруза на трассе НазываевскИсилькуль. Дальнобойщик едва не замерз. У фуры, которую он вел, сломался двигатель. Попутные машины, несмотря на его просьбы, отказывались помогать. В итоге водитель всю ночь провел в ледяной машине в 25-градусный мороз - грелся газовыми баллонами и от печки машины. Однако вскоре сел аккумулятор у фуры и кончился газ. Только тогда дальнобойщик решил позвонить за помощью в МЧС.

- Прибывшие на место спасатели сняли аккумуляторную батарею с большегруза, а мужчину доставили в 52 пожарно-спасательную часть для обогрева, - рассказали в пресс-службе МЧС по Омской области.

Машину с трассы решили доставить водителю позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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