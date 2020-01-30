Жителю Омской области, застрелившему двух косуль вместо зайца, грозит до 2 лет колонии

30 Янв. 2020 2020-01-30T08:14:17+03:00

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Браконьера задержали в Называевским районе. Местный охотинспектор в 3 км от деревни Осиново обнаружил шкуры, головы и копыта двух косуль. По следам от машины, оставленных на снегу, полицейские смогли выйти на дом жителя села Большепесчанка. Мужчина рассказал, что подвозил двоих охотников. Он назвал адрес, где живет один из браконьеров. Дома у того правоохранители обнаружили разделанные туши диких животных.

– Мужчина рассказал, что имея лицензию на добычу зайцев, вместе с односельчанином устроил загонную охоту. Но из околка на охотника выбежал не заяц, а пара косуль, которых он застрелил. Туши разделали и позвонили знакомому, чтобы помог довезти их на автомобиле в Большепесчанку, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Полицейские изъяли у задержанного охотничье ружье, мясо и останки животных. По результатам биологической экспертизы, сумма ущерба, причиненного экологии Омской области, составила 80 000 рублей.

За незаконную охоту сельчанину грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU