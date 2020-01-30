Смертельное ДТП на трассе в Омской области: «газель» залетела под фуру
Страшное ДТП случилось на трассе Челябинск–Новосибирск в Калачинском районе. По предварительным данным, грузовая «газель» выехала на встречную полосу и там лоб в лоб столкнулась с фурой «Скания».
– В результате ДТП водитель автомобиля «ГАЗель» скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля «Скания» госпитализирован в медицинское учреждение, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.
После столкновении от «газели» практически ничего не осталось. Фото: vk.com/55gibdd
ИСТОЧНИК KP.RU