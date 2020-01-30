В Омске осудили конкурсного управляющего, укравшего сотни млн при банкротстве «Агро-Траста»
Вячеслав Алексин в 2014-2016 году был конкурсным управляющим, занимавшимся банкротством корпорации «Агро-Траст». Его признали виновным в растрате и незаконном образовании юрлица.
В суде установлено, что из денег банкротящегося предприятия он оплачивал подконтрольным ему фирмам мнимые сделки.
– В результате незаконных действий было присвоено и растрачено более 207,5 млн рублей из конкурсной массы предприятия-банкрота, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Омской области, в ходе проведения которой были выявлены фиктивные схемы на сумму около 150 млн рублей.
Алексина приговорили к 4,5 года колонии и штрафу в 500 тысяч рублей. Его взяли под стражу в зале суда после объявления этого решения.
ИСТОЧНИК KP.RU