2020-01-30T07:24:13+03:00
Происшествия

В Омске осудили конкурсного управляющего, укравшего сотни млн при банкротстве «Агро-Траста»

Вячеслава Алексина приговорили к 4,5 года колонии
Анна МИКУЛА
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Алексин проведет в колонии 4,5 года.Алексин проведет в колонии 4,5 года.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вячеслав Алексин в 2014-2016 году был конкурсным управляющим, занимавшимся банкротством корпорации «Агро-Траст». Его признали виновным в растрате и незаконном образовании юрлица.

В суде установлено, что из денег банкротящегося предприятия он оплачивал подконтрольным ему фирмам мнимые сделки.

– В результате незаконных действий было присвоено и растрачено более 207,5 млн рублей из конкурсной массы предприятия-банкрота, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Омской области, в ходе проведения которой были выявлены фиктивные схемы на сумму около 150 млн рублей.

Алексина приговорили к 4,5 года колонии и штрафу в 500 тысяч рублей. Его взяли под стражу в зале суда после объявления этого решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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