Беременная омичка, которую из ревности зарезал бывший в Новосибирске, заявляла на него в полицию
Стали известны подробности жуткой истории. В Новосибирске из ревности бывший сожитель зарезал девушку из Омска Наталью Ч. Она была на 8 месяце беременности - врачи не спасли ни ее, ни ребенка.
Отморозка задержали в Омске через несколько дней. Туда он добрался на попутках. Как выяснилось, пара недавно болезненно рассталась. Девушка съехала от парня и снимала квартиру одна. Сожитель подозревал, что Наталья ему неверна. И даже был уверен, что ребенок не от него.
Угрожал омичке он неоднократно. Грозился убить и доставить проблем. Добавим, что в Новосибирск Наталья приехала после развода с бывшим мужем в 2013 году.
В Новосибирске беременную девушку зверски зарезали возле лифта.
ИСТОЧНИК KP.RU