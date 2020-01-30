2020-01-30T07:17:59+03:00
Общество

Беременная омичка, которую из ревности зарезал бывший в Новосибирске, заявляла на него в полицию

Он уже угрожал девушке
Станислав МУХИН
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Наталье было всего 33 года.Наталье было всего 33 года.Фото: ВКонтакте
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Стали известны подробности жуткой истории. В Новосибирске из ревности бывший сожитель зарезал девушку из Омска Наталью Ч. Она была на 8 месяце беременности - врачи не спасли ни ее, ни ребенка.

Отморозка задержали в Омске через несколько дней. Туда он добрался на попутках. Как выяснилось, пара недавно болезненно рассталась. Девушка съехала от парня и снимала квартиру одна. Сожитель подозревал, что Наталья ему неверна. И даже был уверен, что ребенок не от него.

Угрожал омичке он неоднократно. Грозился убить и доставить проблем. Добавим, что в Новосибирск Наталья приехала после развода с бывшим мужем в 2013 году.

В Новосибирске беременную девушку зверски зарезали возле лифта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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