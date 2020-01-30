Беременная омичка, которую из ревности зарезал бывший в Новосибирске, заявляла на него в полицию

30 Янв. 2020 2020-01-30T07:17:59+03:00

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Стали известны подробности жуткой истории. В Новосибирске из ревности бывший сожитель зарезал девушку из Омска Наталью Ч. Она была на 8 месяце беременности - врачи не спасли ни ее, ни ребенка.

Отморозка задержали в Омске через несколько дней. Туда он добрался на попутках. Как выяснилось, пара недавно болезненно рассталась. Девушка съехала от парня и снимала квартиру одна. Сожитель подозревал, что Наталья ему неверна. И даже был уверен, что ребенок не от него.

Угрожал омичке он неоднократно. Грозился убить и доставить проблем. Добавим, что в Новосибирск Наталья приехала после развода с бывшим мужем в 2013 году.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/757355" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске беременную девушку зверски зарезали возле лифта.

ИСТОЧНИК KP.RU