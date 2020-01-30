В Омске отправили в колонию парня, которого задержали с крупной партией наркотиков
В Омске вынесли приговор 22-летнему местному жителю, которого признали виновным в покушении на сбыт наркотиков.
Он купил через интернет у неустановленного лица более 23 граммов синтетических наркотиков, расфасованных в 50 пакетиков. Молодого человека задержали полицейские, когда он забирал закладку из тайника в Омском районе.
– Стороной обвинения суду представлены убедительные доказательства виновности фигуранта дела, что послужило основанием для вынесения обвинительного приговора с назначением наказания в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU