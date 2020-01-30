2020-01-30T07:10:28+03:00
Происшествия

В Омске отправили в колонию парня, которого задержали с крупной партией наркотиков

Его приговорили к 5,5 года заключения
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Закладчика приговорили к 5,5 года колонии.Закладчика приговорили к 5,5 года колонии.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Омске вынесли приговор 22-летнему местному жителю, которого признали виновным в покушении на сбыт наркотиков.

Он купил через интернет у неустановленного лица более 23 граммов синтетических наркотиков, расфасованных в 50 пакетиков. Молодого человека задержали полицейские, когда он забирал закладку из тайника в Омском районе.

– Стороной обвинения суду представлены убедительные доказательства виновности фигуранта дела, что послужило основанием для вынесения обвинительного приговора с назначением наказания в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «Клиника года - 2020. Омск»
«Ваша жизнь – пример созидательного трудолюбия»: Омский губернатор Бурков поздравил Леонида Полежаева с юбилеем
По вине недобросовестных предпринимателей в Омске массово образуются несанкционированные свалки – регоператор «Магнит»
На трассе под Омском спасли окоченевшего водителя
Омичи могут смотреть телевизор в виртуальной гостиной
Омичи жалуются на грязный снег с дорог, который сваливают посреди их двора
Жителю Омской области, застрелившему двух косуль вместо зайца, грозит до 2 лет колонии
Смертельное ДТП на трассе в Омской области: «газель» залетела под фуру
В Омске осудили конкурсного управляющего, укравшего сотни млн при банкротстве «Агро-Траста»
Беременная омичка, которую из ревности зарезал бывший в Новосибирске, заявляла на него в полицию
В Омске отправили в колонию парня, которого задержали с крупной партией наркотиков
Артистку омского музтеатра, убившую любовника, отправили в колонию на 7,5 года
Омский регоператор ТКО поддерживает развитие детского спорта
Омич получил 2,5 года тюрьмы за комментарий в соцсетях
Бывшего омского вице-мэра Денежкина признали банкротом
Омич пришел забирать сына из садика, а заодно украл чужой телефон
«Я седею, у меня изжога»: Министр экологии Лобов рассказал о своей борьбе с выбросами в Омске
ФСБ задержала омичей, хранивших наркотики в морозилке