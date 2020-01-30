В Омске отправили в колонию парня, которого задержали с крупной партией наркотиков

30 Янв. 2020 2020-01-30T07:10:28+03:00

Его приговорили к 5,5 года заключения

Изменить размер текста: A A

В Омске вынесли приговор 22-летнему местному жителю, которого признали виновным в покушении на сбыт наркотиков.

Он купил через интернет у неустановленного лица более 23 граммов синтетических наркотиков, расфасованных в 50 пакетиков. Молодого человека задержали полицейские, когда он забирал закладку из тайника в Омском районе.

– Стороной обвинения суду представлены убедительные доказательства виновности фигуранта дела, что послужило основанием для вынесения обвинительного приговора с назначением наказания в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU