Артистку омского музтеатра, убившую любовника, отправили в колонию на 7,5 года

30 Янв. 2020 2020-01-30T06:04:29+03:00

Кларнетистка была на хорошем счету в музтеатра и филармонии и даже выступала с сольными концертами. Фото: Личный архив

Молодая кларнетиста расправилась с мужчиной из-за отказа жениться на ней

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Напомним, трагедия случилась в августе. 28-летняя кларнетистка музыкального театра зарезала 53-летнего мужчину, работавшего там сантехником. Как выяснилось, они состояли в интимных отношениях.

Несмотря на явный мезальянс, возлюбленный артистки не спешил делать ей предложение. В тот день она снова затронула эту тему. Получив отказ, молодая женщина пришла в ярость, схватила кухонный нож и ударила им в грудь возлюбленного. Тот скончался от кровопотери.

Артистку задержали и судили. Накануне ее признали виновной в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего. Ее приговорили к 7,5 года колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU