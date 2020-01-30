Артистку омского музтеатра, убившую любовника, отправили в колонию на 7,5 года
Напомним, трагедия случилась в августе. 28-летняя кларнетистка музыкального театра зарезала 53-летнего мужчину, работавшего там сантехником. Как выяснилось, они состояли в интимных отношениях.
Несмотря на явный мезальянс, возлюбленный артистки не спешил делать ей предложение. В тот день она снова затронула эту тему. Получив отказ, молодая женщина пришла в ярость, схватила кухонный нож и ударила им в грудь возлюбленного. Тот скончался от кровопотери.
Артистку задержали и судили. Накануне ее признали виновной в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего. Ее приговорили к 7,5 года колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU