Омича, который спалил квартиру, чтобы она не досталась сестре, отправили в колонию

28 Янв. 2020 2020-01-28T08:34:24+03:00

Приговор не вступил в силу и еще может быть обжалован. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Странный способ решения семейного конфликта придумал 29-летний омский рецидивист. Мужчина устроил скандал сестре, заподозрив, что она собирается присвоить их общую квартиру. Когда родственница ушла на работу, брат не придумал ничего лучше, как сжечь спорное жилье. Он облил вещи горючим, поджег и вышел на улицу.

В результате он спалил не только собственную квартиру, но и несколько соседних. В общей сложности омич причинил ущерб на сумму более, чем в 1 млн рублей. Любопытно, что в этот же день ему надо было явиться на суд по другому делу, где он также был фигурантом.

– Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы, с учетом того, что он уже отбывает наказание за совершение разбойного нападения, ему окончательно назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, – сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Приговор не вступил в силу и еще может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU