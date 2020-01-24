На видео сняли омского воришку, забравшегося в торговый центр и наевшегося сырников
Необычного воришку сняли на видео в одном из торговых центров Омска. Под утро он пробрался на его территорию. И не придумал ничего лучше, как начать обворовывать фудкорд. Он сразу же направился в точку по продаже кофе. Там он искал еду. Все действия мужчины попали на видео.
- Омич на пьяную голову в 5 часов утра, забрался, съел 3 сырника и был таков, - подписал ролик его автор в соцсетях.
Руководство мини-кофейни заявили, что им не жалко сырников. Воришку задержали через 5 минут после воровства. Ответить перед законом ему все же придется, но не за сырники. Перед этим омич прихватил из магазина торгового комплекса пару обуви.
Омский воришка.
ИСТОЧНИК KP.RU