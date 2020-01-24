2020-01-24T13:12:12+03:00
Происшествия

На видео сняли омского воришку, забравшегося в торговый центр и наевшегося сырников

Но прихватил он и кое-что посущественней [видео]
Станислав МУХИН
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Необычного воришку сняли на видео в одном из торговых центров Омска. Под утро он пробрался на его территорию. И не придумал ничего лучше, как начать обворовывать фудкорд. Он сразу же направился в точку по продаже кофе. Там он искал еду. Все действия мужчины попали на видео.

- Омич на пьяную голову в 5 часов утра, забрался, съел 3 сырника и был таков, - подписал ролик его автор в соцсетях.

Руководство мини-кофейни заявили, что им не жалко сырников. Воришку задержали через 5 минут после воровства. Ответить перед законом ему все же придется, но не за сырники. Перед этим омич прихватил из магазина торгового комплекса пару обуви.

Омский воришка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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