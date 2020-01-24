2020-01-24T11:06:33+03:00
Общество

В омском аэропорту из-за вспышки смертельного короновируса пассажирам измеряют температуру

Станислав МУХИН
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В омском аэропорту из-за вспышки смертельного короновируса пассажирам мерят температуруВ омском аэропорту из-за вспышки смертельного короновируса пассажирам мерят температуруФото: Андрей КУТУЗОВ
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Продолжается борьба со смертельно опасным вирусом из Китая, от которого умерло уже более 20 человек. Больше всего людей пугает неизвестность: ученые и врачи не могут понять, как вирус появился и как его лечить.

В омском аэропорту уже начали принимать санитарные меры повышенного контроля. Об этом рассказывают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. В аэропорту всем прилетающим теперь измеряют температуру тела. Особое внимание к прибывшим из стран, находящихся рядом с Китаем. Добавим, что рейсы из Омска в Поднебесную запустят из нашего города уже в феврале.

Пока случаев обнаружения вирусов в Омске не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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