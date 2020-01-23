2020-01-23T08:46:41+03:00
Происшествия

Омич, уставший от пьянства сына, убил его и закопал во дворе

Сибиряк схватился за ружье
Станислав МУХИН
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Семейная трагедия разыгралась в Муромцево. О ней рассказали в областной прокуратуре. Летом прошлого года у 57-летнего сибиряка в очередной раз возник конфликт с 30-летним сыном. Родственники жили вместе и постоянно ссорились на почве вредной привычки отпрыска.

Устав от беспробудного пьянства сына, отец просто убил его. Мужчина несколько раз выстрелили в него из ружья. После этого тело сына он закопал во дворе.

- Причиной произошедшего, со слов подсудимого, послужили напряженные отношения с сыном, складывающиеся на протяжении многих лет, в том числе в связи с употреблением последним спиртных напитков, – рассказали "Комсомолке" подробности в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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