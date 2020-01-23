Омич, уставший от пьянства сына, убил его и закопал во дворе
Семейная трагедия разыгралась в Муромцево. О ней рассказали в областной прокуратуре. Летом прошлого года у 57-летнего сибиряка в очередной раз возник конфликт с 30-летним сыном. Родственники жили вместе и постоянно ссорились на почве вредной привычки отпрыска.
Устав от беспробудного пьянства сына, отец просто убил его. Мужчина несколько раз выстрелили в него из ружья. После этого тело сына он закопал во дворе.
- Причиной произошедшего, со слов подсудимого, послужили напряженные отношения с сыном, складывающиеся на протяжении многих лет, в том числе в связи с употреблением последним спиртных напитков, – рассказали "Комсомолке" подробности в областной прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU