2020-01-22T14:38:13+03:00
Общество

«Если хотим ремонта - вынуждены повышать тариф»: Омский губернатор намекнул на рост размера взносов за капремонт

Решение власти примут в течение двух недель
Станислав МУХИН
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На заседании областного правительства речь зашла о возможном повышении размера взносов за капремонт в Омске. Некоторые чиновники считают, что 6 рублей 70 копеек с квадратного метра это слишком мало. В 2020 году на приведение домов планируют потратить 1,7 млрд рублей.

- Тариф позволяет выполнить программу? Минстрой утверждает, что у нас низкий тариф в регионе, – цитирует РИА Омск-Информ губернатора Александра Буркова. – Они говорят нам о возможности неисполнения программы капремонта из-за низких тарифов. Нам нужно в течение двух недель определиться с позицией. Мы должны решить, что мы делаем, и честно сказать омичам: если мы хотим ремонта, мы вынуждены будем повышать тариф, рассматривать варианты компенсации. Но это не может быть, как страус, голову в песок закопали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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