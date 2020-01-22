2020-01-22T12:35:42+03:00
Общество

В Омской области осудили сельчанку, взявшую кредит по поддельным документам

Ее приговорили к месяцу лишения свободы
Анна МИКУЛА
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..Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Безработная жительница Крутинского района решила взять кредит. Чтобы его ей одобрили, женщина предоставила банку ложную информацию и трудоустройстве и уровне заработка. В итоге она получила займ и кредитную карту на общую сумму 70 тысяч рублей.

– Вину в совершении хищения средств банка фигурантка уголовного дела признала полностью, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Ранее в порядке гражданского судопроизводства кредитная организация взыскала с нее сумму причиненного ущерба.

Суд приговорил сельчанку к двум месяцам ограничения свободы. В этот срок она не сможет покидать пределы Крутинского района и обязана будет отмечаться у участкового.

ИСТОЧНИК KP.RU

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