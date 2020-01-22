2020-01-22T11:40:26+03:00
Общество

В Омской области пропала 15-летняя девочка со шрамом на руке

Она ушла из дома вчера и до сих пор не вернулась
Анна МИКУЛА
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В полицию за помощью в розыске 15-летней Татьяны Бузуновой обратились родные девочки. По их словам, она ушла из дома в селе Малиновка Тюкалинского района вчера, 21 января и до сих пор не вернулась. Близкие даже не представляют, где она может находиться, и очень волнуются.

Приметы Татьяны Бузуновой: на вид 15-17 лет, рост 150-155 см, плотного телосложения, волосы крашеные в желтый цвет, глаза серые, нос прямой.

Особые приметы: на левой руке с внутренней стороны шрам от локтя до ладони.

Была одета: вязаная шапка морского цвета с помпоном, черная зимняя куртка на молнии приталенная, темные джинсы, черные зимние замшевые полусапожки на каблуке.

К поискам пропавшей подключились волонтеры отряда «Доброспас-Омск».

Если вы хотите к ним присоединиться или знаете о местонахождении Татьяны Бузуновой, просьба позвонить по т.: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или в полицию – 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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