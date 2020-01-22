2020-01-22T11:19:00+03:00
Происшествия

В омском тоннеле на улице Серова застрял грузовик

В этом месте уже начала собираться пробка
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/chp55Фото: vk.com/chp55
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Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 22 января, на дороге, ведущей в тоннель на улице Серова. Там застрял грузовик. Вероятно, бдительность водителя усыпил измеритель высоты, через который спокойно прошел его фургон, а вот сам мост оказался значительно ниже.

Фото происшествия выложили в соцсети, и комментаторы предположили, что уровень проезжей части в этом месте мог измениться, потому что там несколько раз укладывали новые слои асфальта. Другие посоветовали бедолаге спустить шины, чтобы высвободить машину из ловушки.

Очевидцы также сообщают, что на этом месте уже начала собираться пробка.

Фото: vk.com/chp55

Фото: vk.com/chp55

ИСТОЧНИК KP.RU

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