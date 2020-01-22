В Омске зафиксировали выбросы бензола

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:11:31+03:00

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Напомним, в начале недели омичи жаловались на едкую вонь на улице. При этом «ароматы» различались географически - в одной части города пахло какой-то химией, в другой - гарью. При этом непонятный смог из копоти можно было заметить даже невооруженным глазом, жаловались очевидцы.

Как выяснилось, в Омске снова зафиксировали выбросы опасных веществ.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в пробах воздуха, отобранных в понедельник, 20 января, нашли бензол.

В Октябрьском округе предельно допустимая концентрация этого опасного вещества в атмосфере была превышена в 1,6 раза, в Советском – в 1,2 раза. Уровень загрязнения воздуха в этот день оценивался как повышенный.

Кроме того, на выходных в Омске были зарегистрированы выбросы оксида углерода (от 1,3 до 1,5 ПДК), сероуглерода (1,5 ПДК), этилбензола (1,75 ПДК), оксида азота (1,17 ПДК). В минприроды в тот раз даже частично назвали виновников, испортивших воздух в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU