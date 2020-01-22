2020-01-22T09:43:51+03:00
Общество

В Омской области наказали экс-директора школы, где пьяный водитель перевозил детей

Кроме того, в учебном заведении нашли и массу других нарушений
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: скриншот видео (УМВД России по Омской области)Фото: скриншот видео (УМВД России по Омской области)
Изменить размер текста:

Напомним, все произошло в Таврическом районе. Пьяного водителя школьного автобуса полицейские задержали 2 декабря. Выяснилось, что он вез детей на научную олимпиаду.

После этого инцидента в школу с проверками пришли сотрудники прокуратуры и выявили там многочисленные нарушения. В частности, транспорт учебного заведения не проходил техосмотр, а тот самый задержанный водитель перед рейсом не был осмотрен медиком.

Руководству школы внесли представление и обязали исправить все выявленные недочету.

– Кроме того, в отношении бывшего директора учреждения в Таврический районный суд Омской области направлены материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Суд привлек его к ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омске зафиксировали выбросы бензола
В Омской области наказали экс-директора школы, где пьяный водитель перевозил детей
Студенты пожаловались на тараканов в столовой колледжа
Омичей просят воздержаться от поездок в Алтайский край
Пожилой омич потребовал алименты с сына, которого бросил в раннем детстве
В мэрии ответили омичам, чьи дети по дороге в школу проходят 2 км через стаи собак
Следком выяснит, почему омские чиновники купили для ребенка-инвалида аварийный дом за 2,5 млн
Омичи поймали настолько огромную шуку, что пришлось прорубать лед, чтобы ее вытащить
В Омске уволили полицейского, пришедшего на службу пьяным
Омич во время селфи упал с Ленинградского моста
Светлая седмица.
В Омске появилась новая остановка
В Омске вовсю печатают календари с «Полежаевским храмом» - без Ленина, но со сквером
«Чаще жалуются на громкие разговоры и семейную ругань»: 700 омичей оштрафовали за нарушение «закона о тишине»
Новая эра Instax
Омич занял приятелю и сам же остался ему должен
В Омске должник напал на пристава с ножом
В Омске начинается суд над женщиной, обвиняемой в убийстве годовалой дочки
Следком проверит омский интернат, воспитанник которого пожаловался на травлю
У омского бойца Андрея Корешкова родилась дочь
Омичей просят спасти 5-месячную девочку со страшным заболеванием
Глава Росприроднадзора назвала одну из фирм, травившую омичей выбросами
В Омске нашли виновных только в половине ядовитых выбросов
В частном секторе Омска потушили крупный пожар
Предоставление льгот инвалидам по ОСАГО
Начинается суд над омичом, угостившим девушку наркотиком, от которого она умерла
Омич пытался сбежать от полицейских, но завяз в сугробе
Омский суд установил, что отсутствие контейнера не освобождает от платы за ТКО