В Омской области наказали экс-директора школы, где пьяный водитель перевозил детей

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:43:51+03:00

Кроме того, в учебном заведении нашли и массу других нарушений

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Напомним, все произошло в Таврическом районе. Пьяного водителя школьного автобуса полицейские задержали 2 декабря. Выяснилось, что он вез детей на научную олимпиаду.

После этого инцидента в школу с проверками пришли сотрудники прокуратуры и выявили там многочисленные нарушения. В частности, транспорт учебного заведения не проходил техосмотр, а тот самый задержанный водитель перед рейсом не был осмотрен медиком.

Руководству школы внесли представление и обязали исправить все выявленные недочету.

– Кроме того, в отношении бывшего директора учреждения в Таврический районный суд Омской области направлены материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Суд привлек его к ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU