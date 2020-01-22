В Омской области наказали экс-директора школы, где пьяный водитель перевозил детей
Напомним, все произошло в Таврическом районе. Пьяного водителя школьного автобуса полицейские задержали 2 декабря. Выяснилось, что он вез детей на научную олимпиаду.
После этого инцидента в школу с проверками пришли сотрудники прокуратуры и выявили там многочисленные нарушения. В частности, транспорт учебного заведения не проходил техосмотр, а тот самый задержанный водитель перед рейсом не был осмотрен медиком.
Руководству школы внесли представление и обязали исправить все выявленные недочету.
– Кроме того, в отношении бывшего директора учреждения в Таврический районный суд Омской области направлены материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Суд привлек его к ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU