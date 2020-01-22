Студенты пожаловались на тараканов в столовой колледжа

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:22:28+03:00

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Студенты Омского колледжа предпринимательства и права не смогли пообедать в местной столовой. Учащиеся с удивлением заметили упитанного таракана, который безмятежно ползал по разложенным на витринах булочках.

Все происходящее одна из девушек сняла на телефон и выложила в социальные сети.

– Из этой столовой поставляют еду в частный детский сад, который находится прямо в здании колледжа. Всей этой антисанитарией кормят малышей, многим из которых нет еще и двух лет! Я боюсь представить, что творится на кухне данной столовой! Роспотребнадзор где?! – негодует одна из подписчиц паблика «Инцидент Омск», где разместили видео.

Также в комментариях сообщается, что в этой столовой периодически борются с живностью, но, судя по всему, тараканы неизменно одерживают в этой войне победу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/756088" frameborder="0"></iframe> Тараканы в столовой.Видео: «Инцидент Омск»

ИСТОЧНИК KP.RU