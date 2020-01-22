Студенты пожаловались на тараканов в столовой колледжа
Студенты Омского колледжа предпринимательства и права не смогли пообедать в местной столовой. Учащиеся с удивлением заметили упитанного таракана, который безмятежно ползал по разложенным на витринах булочках.
Все происходящее одна из девушек сняла на телефон и выложила в социальные сети.
– Из этой столовой поставляют еду в частный детский сад, который находится прямо в здании колледжа. Всей этой антисанитарией кормят малышей, многим из которых нет еще и двух лет! Я боюсь представить, что творится на кухне данной столовой! Роспотребнадзор где?! – негодует одна из подписчиц паблика «Инцидент Омск», где разместили видео.
Также в комментариях сообщается, что в этой столовой периодически борются с живностью, но, судя по всему, тараканы неизменно одерживают в этой войне победу.
Тараканы в столовой.Видео: «Инцидент Омск»
ИСТОЧНИК KP.RU