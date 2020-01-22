2020-01-22T08:31:12+03:00
Общество

Пожилой омич потребовал алименты с сына, которого бросил в раннем детстве

Он сетовал на маленькую пенсию и отсутствие жилья
Анна МИКУЛА
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..Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Житель Таврического района вспомнил про своего сына только в старости. Мужчина ушел из семьи, когда ребенок был еще маленьким и долгое время не интересовался его судьбой. Родственную связь он решил восстановить ради алиментов. Правда, не он собирался их платить, а потребовал от своего взрослого сына. Он подал иск в суд с требованием взыскивать в его пользу по 10 тысяч рублей в месяц. Нерадивый отец объяснил такие запросы маленькой пенсией и отсутствием собственного жилья. И даже посетовал, что ему приходится скитаться.

Ответчик сильно удивился претензиям и сообщил в суде: когда отец жил с ними, он пил и скандалил, его воспитанием не занимался. После развода родителей алименты не платил. Более того, с тех пор до встречи в суде мужчина вообще не видел своего отца и даже мог вспомнить, как он выглядит.

– Суд пришел к выводу о необоснованности исковых требований, поскольку истцом не представлено доказательств для возложения на ответчика обязанности по уплате алиментов на содержание отца, который, получает пенсию в сумме 9090,63 рублей в месяц, количество расходов по оплате коммунальных услуг, приобретение лекарств истцом не представлено, – сообщили в Таврическом райсуде. – Кроме того, истец имеет другого ребенка, но исковых требований к нему не предъявляет, тогда как ответчик имеет трудовой доход, не позволяющий оказывать материальную помощь отцу. Также истцом не представлено доказательств надлежащего исполнения им обязанностей родителя. В удовлетворении иска отказано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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