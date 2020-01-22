2020-01-22T08:35:49+03:00
Общество

В мэрии ответили омичам, чьи дети по дороге в школу проходят 2 км через стаи собак

Родители боятся за своих детей
Станислав МУХИН
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Взрослые боятся за детей.Взрослые боятся за детей.Фото: ВКонтакте
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Жители поселка Сперановский бьют в набат. Жилой массив на окраине города не самое безопасное место для их детей. Ежедневно 12 школьников, чтобы добраться до остановки и уехать на занятия, вынуждены проходить по 2 километра. А в округе нет фонарей и повсюду бродячие собаки. Люди боятся за детей.

- Дети носят с собой баллончики и палки. Бабушки инструктируют: если собаки подходят, надо встать спинами друг к другу, чтоб сзади не бросились, - пожаловались местные в соцсетях. - На елки, в театры и кино дети, конечно, не пойдут — темно, холодно и страшно не только им, но и бабушкам. А родители работают.

В мэрии ответили жителям. Эту территорию пообещали включить в план развития Центрального округа. По заявкам жителей выезжала бригада по отлову бездомных собак, но животных найдено не было. Людям пообещали почистить дороги и рассмотреть возможность развоза 12 детей на занятия школьным автобусом.

- Улицы Кожевенные находятся среди дачного поселка, в которых отсутствует постоянно действующий общественный транспорт (дачные маршруты работают в летний период), а также асфальтированная дорога и тротуары, - добавили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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