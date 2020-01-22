Следком выяснит, почему омские чиновники купили для ребенка-инвалида аварийный дом за 2,5 млн

22 Янв. 2020 2020-01-22T07:38:30+03:00

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Уголовное дело ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) возбудили пока в отношении неустановленных чиновников Таврической администрации.

По версии обвинения, они потратили 2,5 млн бюджетных рублей на покупку дома для семьи с ребенком-инвалидом. Только вот не то, что жить, – находиться там оказалось небезопасно.

– В марте 2018 года администрацией органа местного самоуправления был приобретен индивидуальный жилой дом на сумму 2,6 млн рублей, который в последующем передан по договору социального найма ребенку-инвалиду. Однако жилое помещение не отвечает требованиям, предъявляемым к характеристикам и техническому состоянию помещений, вследствие чего может представлять потенциальную угрозу для лица с ограниченными возможностями, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновных лиц. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU