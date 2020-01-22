Омичи поймали настолько огромную шуку, что пришлось прорубать лед, чтобы ее вытащить

22 Янв. 2020 2020-01-22T07:11:21+03:00

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Настоящего гиганта поймали в одной из таежных речек омские рыболовы. Щука, которая попалась им на крючок, даже не проходила в прорубь - наружу торчала одна голова. Ради такого улова людям пришлось прорубать 20-сантиметровый лед, чтобы расширить лунку.

Весь процесс участники даже сняли на видео и выложили в соцсети.

– Осваивали новые места на таежных речках с поддержкой команды, – рассказывают рыбаки. – Как всегда порубились на снегоходах сквозь тайгу, пилили, копали, толкали. Результат на фото!

Когда рыбину все-таки вытащили из воды и взвесили, выяснилось, что она размером с небольшую собаку и вытянула на целых 9,8 килограмма.

Поймали огромную щуку.Видео: "Рыбалка в Омске"

ИСТОЧНИК KP.RU