2020-01-22T05:43:49+03:00
Общество

В Омске уволили полицейского, пришедшего на службу пьяным

Мужчина пытался восстановиться на работе, но суд ему отказал
Анна МИКУЛА
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..Фото: Архив "КП"
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Омский полицейский пришел на работу пьяным. Это заметили не только его коллеги, но и посторонние люди. Инцидент получил огласку, и вся эта история нанесла ущерб репутации органов МВД. Сотрудника-пьяницу уволили. Он решил восстановиться на службе через суд. Но там встали на сторону его работодателя.

– Совершенный истцом проступок свидетельствует о пренебрежении законом и иными нормативными правовыми актами, соблюдение которых является обязанностью сотрудника полиции, о недостойном поведении сотрудника полиции, что подрывает авторитет органов внутренних дел, – говорится в сообщении Центрального районного суда. – Принимая во внимание установленные обстоятельства, суд приходит к выводу о законности увольнения истца из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, в связи с чем, заявленные требования не подлежат удовлетворению в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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