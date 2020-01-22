2020-01-22T05:19:18+03:00
Происшествия

Омич во время селфи упал с Ленинградского моста

Но есть и другая версия случившегося
Станислав МУХИН
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Трагический случай произошел в центре Омска. С Ленинградского моста упал человек. Как выяснилось, им оказался 37-летний житель Омска. По одной из версий, мужчина пытался сделать селфи. Ради эффектного кадра сибиряк рискнул и взобрался на перила моста. Но не рассчитал своих сил. С большой высоты омич упал прямо на лед.

По другой версии, пешеход просто был пьян. Потерял равновесие и полетел вниз. Инцидент уже подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области. В ведомстве рассказали, что пострадавшего скорую помощь вызвали прохожие, которые увидели случившееся. С различными тяжелыми травмами его доставили в одну из городских больниц. Кажется, мужчина родился в рубашке, раз выжил при падении с такой высоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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