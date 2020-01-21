2020-01-21T14:23:42+03:00
Общество

В Омске появилась новая остановка

Ее сделали на улице 5-й Северной
Анна МИКУЛА
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В горадминистрации откликнулись на пожелания местных жителей и сделали еще одну остановку в Центральном округе.

– Новый остановочный пункт организован по улице 5-ой Северной, вблизи детского сада № 392 в связи с многочисленными обращениями граждан, проживающих в этом микрорайоне. Останавливаться там будут маршруты № 201 и № 500, – уточнил заместитель директора департамента транспорта администрации Омска Игорь Кожухов.

По информации пресс-службы омской мэрии, новому остановочному пункту присвоено временное наименование «Ул. 5-я Северная», в эксплуатацию он вводится с 23 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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