В Омске вовсю печатают календари с «Полежаевским храмом» - без Ленина, но со сквером

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:27:39+03:00

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Все-таки удивительно целеустремленный человек Леонид Полежаев. Главный храмостроитель региона уже который год горит идеей восстановления Ильинского собора напротив Музыкального театра. Мнение большинства омичей, что он там не нужен, для бывшего губернатора совсем не аргумент. Возражают против соседства церкви с памятником Ленину и омские коммунисты.

Но со страниц своего благотворительного Фонда Полежаев уже не раз давал понять: храм будет и это дело решенное. Его поддерживает, судя по всему, и епархия. В очередной раз напомнил о своей идее бывший губернатор очень оригинально. В Омске начали печатать настенные календари с видами на уже восстановленный Ильинский храм, хотя он еще только в проектах и макетах. Фотографии с календарем появились на официальном сайте омской епархии.

Любопытно, что сквер вокруг храма сохранен, а вот памятника Ленину, за который так переживали коммунисты, на календаре уже почему-то нет. А ведь раньше Полежаев уверял: если в Омске дадут добро на восстановление собора, памятник он трогать не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU