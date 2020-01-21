2020-01-21T11:59:47+03:00
Общество

«Чаще жалуются на громкие разговоры и семейную ругань»: 700 омичей оштрафовали за нарушение «закона о тишине»

Общая сумма штрафов превысила 38 тысяч
Станислав МУХИН
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Подвели итоге ужесточения наказание за нарушение "закона о тишине" в омской полиции. С июля размер штрафа для шумных соседей может достигать 5 тысяч рублей. Ситуацию обсудили в горсовете на комитете по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. За полгода сибиряки больше 3 тысяч раз жаловались на шумных соседей. После выездов нарядов на место оштрафовали 692 человека. Сумма собранных с них денег составила 38 тысяч.

- В домах очень хорошая слышимость. В основном жалуются на громкие разговоры и семейные разборки. Но по закону это не нарушение. Лишь громкое воспроизведение музыки влечет ответственность, - уточнил врио замначальника полиции УМВД России по городу Омску Радик Валиахметов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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