2020-01-21T10:16:13+03:00
Происшествия

Омич занял приятелю и сам же остался ему должен

Вместо благодарности отзывчивого омича еще и ограбили
Анна МИКУЛА
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25-летний житель омич занял приятелю 5 тысяч рублей. Но вместо благодарности тот организовал на него нападение, чтобы не отдавать долг. Ранее судимый мужчина выпивал со знакомыми, рассказал о займе и подговорил ограбить доброго самаритянина.

При этом грабители заставили потерпевшего признать несуществующий долг. Его признание они записали на видео.

– Именно они, как установили оперативники, и решили с помощью физической силы запугать потерпевшего, «списав» тем самым долг настоящего заемщика. Злоумышленники встретили потерпевшего в подъезде его дома на улице Бородина, после чего один из них ударил омича и забрал телефон, – рассказали в пресс-службе областного УМВД.

В итоге айфон вернули законному владельцу. За грабеж 36-летнему омичу, организовавшему преступление, грозит до 7 лет колонии.

Айфон за долги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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