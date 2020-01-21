Омич занял приятелю и сам же остался ему должен
25-летний житель омич занял приятелю 5 тысяч рублей. Но вместо благодарности тот организовал на него нападение, чтобы не отдавать долг. Ранее судимый мужчина выпивал со знакомыми, рассказал о займе и подговорил ограбить доброго самаритянина.
При этом грабители заставили потерпевшего признать несуществующий долг. Его признание они записали на видео.
– Именно они, как установили оперативники, и решили с помощью физической силы запугать потерпевшего, «списав» тем самым долг настоящего заемщика. Злоумышленники встретили потерпевшего в подъезде его дома на улице Бородина, после чего один из них ударил омича и забрал телефон, – рассказали в пресс-службе областного УМВД.
В итоге айфон вернули законному владельцу. За грабеж 36-летнему омичу, организовавшему преступление, грозит до 7 лет колонии.
Айфон за долги.
ИСТОЧНИК KP.RU