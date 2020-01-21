2020-01-21T09:04:37+03:00
Происшествия

В Омске должник напал на пристава с ножом

За это мужчина получил условный срок
Анна МИКУЛА
Поделиться:
..Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Инцидент произошел в сентябре в Шербакульском районе. 57-летний местный житель не хотел возвращать долг. По решения суда взыскивать деньги с сельчанина пришлось судебному приставу. Однако тот воспринял эту идею в штыки и теперь стал фигурантом уголовного дела.

– При попытке пройти в помещение квартиры мужчина толкнул руками судебного пристава, который находился в форменном обмундировании при исполнении своих служебных обязанностей, после чего высказал угрозу дальнейшего применения насилия, демонстрируя при этом кухонный нож, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Шербакульский районный суд Омской области назначил виновному наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 10 месяцев

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новая эра Instax
Омич занял приятелю и сам же остался ему должен
В Омске должник напал на пристава с ножом
В Омске начинается суд над женщиной, обвиняемой в убийстве годовалой дочки
Следком проверит омский интернат, воспитанник которого пожаловался на травлю
У омского бойца Андрея Корешкова родилась дочь
Омичей просят спасти 5-месячную девочку со страшным заболеванием
Глава Росприроднадзора назвала одну из фирм, травившую омичей выбросами
В Омске нашли виновных только в половине ядовитых выбросов
В частном секторе Омска потушили крупный пожар
Предоставление льгот инвалидам по ОСАГО
Начинается суд над омичом, угостившим девушку наркотиком, от которого она умерла
Омич пытался сбежать от полицейских, но завяз в сугробе
Омский суд установил, что отсутствие контейнера не освобождает от платы за ТКО