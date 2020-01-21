В Омске должник напал на пристава с ножом

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:04:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел в сентябре в Шербакульском районе. 57-летний местный житель не хотел возвращать долг. По решения суда взыскивать деньги с сельчанина пришлось судебному приставу. Однако тот воспринял эту идею в штыки и теперь стал фигурантом уголовного дела.

– При попытке пройти в помещение квартиры мужчина толкнул руками судебного пристава, который находился в форменном обмундировании при исполнении своих служебных обязанностей, после чего высказал угрозу дальнейшего применения насилия, демонстрируя при этом кухонный нож, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Шербакульский районный суд Омской области назначил виновному наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 10 месяцев

ИСТОЧНИК KP.RU