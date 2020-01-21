В Омске начинается суд над женщиной, обвиняемой в убийстве годовалой дочки

21 Янв. 2020 2020-01-21T08:43:33+03:00

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Эта страшная история произошла 9 мая. Парочка маргиналов так бурно отмечала День Победы, что восстановить события было очень сложно. Из дома на 33-й Северной бесследно пропала годовалая дочь жильцов. Протрезвев 28-летняя мать девочки вспомнила, что малышка неаккуратно, как ей показалось, ела булочку и накрошила. Рассвирепев, пьяная родительница начала запихивать собранные с пола куски и запихивать в рот ребенку. В результате такого «воспитания» девочка задохнулась.

Сожитель убийцы положил труп дочери в сумку и вынес на улицу. А наутро с отравлением алкоголем он угодил в больницу, где умер через 10 дней. Куда он спрятал крошечное тельце, пьяница так и не рассказал. Малышку искали и следователи, и добровольцы. Волонтеры прочесали все окрестности, но следов пропавшей девочки так и не нашли.

– Несмотря на то, что основной свидетель убийства скончался до того, как правоохранителям стало известно о преступлении, тело потерпевшей так и не было найдено, а обвиняемая изменила свои первоначальные признательные показания, следствию удалось собрать объективные доказательства виновности обвиняемой в совершении убийства дочери, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Поскольку семья обвиняемой состояла на профилактических учетах как неблагополучная, по итогам расследования в адрес управления опеки и попечительства администрации города Омска, а также в органы полиции, обязанные осуществлять контроль за условиями проживания и воспитания несовершеннолетних в неблагополучных семьях, внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. – По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение, в связи с чем уголовное дело направлено в областной суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU