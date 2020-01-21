2020-01-21T08:43:33+03:00
Происшествия

В Омске начинается суд над женщиной, обвиняемой в убийстве годовалой дочки

Тело девочки до сих пор не могут найти
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: omsk.sledcom.ruФото: omsk.sledcom.ru
Изменить размер текста:

Эта страшная история произошла 9 мая. Парочка маргиналов так бурно отмечала День Победы, что восстановить события было очень сложно. Из дома на 33-й Северной бесследно пропала годовалая дочь жильцов. Протрезвев 28-летняя мать девочки вспомнила, что малышка неаккуратно, как ей показалось, ела булочку и накрошила. Рассвирепев, пьяная родительница начала запихивать собранные с пола куски и запихивать в рот ребенку. В результате такого «воспитания» девочка задохнулась.

Сожитель убийцы положил труп дочери в сумку и вынес на улицу. А наутро с отравлением алкоголем он угодил в больницу, где умер через 10 дней. Куда он спрятал крошечное тельце, пьяница так и не рассказал. Малышку искали и следователи, и добровольцы. Волонтеры прочесали все окрестности, но следов пропавшей девочки так и не нашли.

– Несмотря на то, что основной свидетель убийства скончался до того, как правоохранителям стало известно о преступлении, тело потерпевшей так и не было найдено, а обвиняемая изменила свои первоначальные признательные показания, следствию удалось собрать объективные доказательства виновности обвиняемой в совершении убийства дочери, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Поскольку семья обвиняемой состояла на профилактических учетах как неблагополучная, по итогам расследования в адрес управления опеки и попечительства администрации города Омска, а также в органы полиции, обязанные осуществлять контроль за условиями проживания и воспитания несовершеннолетних в неблагополучных семьях, внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. – По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение, в связи с чем уголовное дело направлено в областной суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новая эра Instax
Омич занял приятелю и сам же остался ему должен
В Омске должник напал на пристава с ножом
В Омске начинается суд над женщиной, обвиняемой в убийстве годовалой дочки
Следком проверит омский интернат, воспитанник которого пожаловался на травлю
У омского бойца Андрея Корешкова родилась дочь
Омичей просят спасти 5-месячную девочку со страшным заболеванием
Глава Росприроднадзора назвала одну из фирм, травившую омичей выбросами
В Омске нашли виновных только в половине ядовитых выбросов
В частном секторе Омска потушили крупный пожар
Предоставление льгот инвалидам по ОСАГО
Начинается суд над омичом, угостившим девушку наркотиком, от которого она умерла
Омич пытался сбежать от полицейских, но завяз в сугробе
Омский суд установил, что отсутствие контейнера не освобождает от платы за ТКО