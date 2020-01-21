Следком проверит омский интернат, воспитанник которого пожаловался на травлю

21 Янв. 2020 2020-01-21T08:12:27+03:00

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По соцсетям разошелся пост от жительницы соседнего региона. Неравнодушная женщина рассказала об истории 17-летнего омича, с которым она познакомилась в интернете.

Выяснилось, что речь идет о о Андрее Окладникове, который на днях был объявлен в розыск. Парень сбежал, когда руководство интерната без оснований попыталось упечь его в психиатрическую больницу.

– Парень проживает в интернате, директор второй раз пытался определить его в псих.больницу! Андрей обратился в прокуратуру, сейчас проходит проверка в интернате, уже найдены нарушения! – с такой просьбой о помощи обратилась одна из подписчиц паблика «Голос Омска». – Через 5 месяцев парню исполнится 18 лет, а его всячески пытаются упечь в дурку! Он стоит на очереди ,на квартиру и видимо его всячески хотят признать недееспособным! К сожалению я проживаю в другом городе и прошу помощи юристов и всех не равнодушных, придать огласки этот вопиющий случай! Написала письмо Уполномоченному по правам ребенка при губернаторе Омской области, но это время, а оно дорого! Парень абсолютно адекватный! На нервной почве заработал заболевание, которое с ним на всю жизнь теперь! Омичи! Я в вас верю!

В комментариях выпускники других лет также заявили: аналогичные случаи в этом заведении были и раньше. В обстоятельствах этого дела уже начал разбираться Следственный комитет.

– Проводится доследственная проверка по информации, размещенной в СМИ, о том, что 17-летний подросток сбежал из школы-интерната № 16 г. Омска из-за побоев и травли, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – В ходе проверки следователи намерены тщательно проверить указанные в публикациях факты, в том числе о незаконных действиях сотрудников школы-интерната, а также выяснить условия жизни и воспитания мальчика и причины его побега. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU