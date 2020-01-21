2020-01-21T06:54:40+03:00
Общество

Глава Росприроднадзора назвала одну из фирм, травившую омичей выбросами

Жители через день жалуются на выбросы
Станислав МУХИН
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В воздухе ощущался сильный запах.В воздухе ощущался сильный запах.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Стойкая химическая вонь стала уже привычной для жителей Омска. Не проходит и дня, чтобы горожане не пожаловались на неприятный запах. Правда, в минприроды почему-то не всегда оперативно реагируют на ситуацию. Недавно выяснилось, что информацию о найденных в Омске превышениях вредных веществ в воздухе чиновники передали в Роспотребнадзор лишь через несколько дней.

Однако накануне в минприроды все же назвали предприятия, которые досаждали омичам. Еще одну фирму озвучила глава федерального Росприроднадзора Светлана Радионова.

– Затронули и региональную повестку – реализацию федерального проекта «Чистый воздух» в Омске. Снижение негативного воздействия завода «Омский каучук» на воздух города требует содействия всех заинтересованных лиц. Поговорили о возможности подписания четырехсторонних соглашений между нами, Минприродой, местной властью и представителями компаний, – написала Радионова в своем Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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