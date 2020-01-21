2020-01-21T06:14:50+03:00
Общество

В Омске нашли виновных только в половине ядовитых выбросов

В минпророды назвали 5 небольших предприятий
Анна МИКУЛА
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Омичи массово жалуются ни едкую химическую вонь, которой на днях был окутан практически весь город. Отрицать выбросы было бессмысленно – смог, стелющийся над городом, можно было рассмотреть невооруженным глазом.

Современная аппаратура, так широко разрекламированная омскими чиновниками, также зафиксировала факт выбросов. Выяснилось, что горожане дышали оксидом углерода, оксидом азота, сероводородом и этилбензолом.

В региональном минпророды в этот раз на удивление быстро назвали виновников случившегося. Правда, обнаружили только половину источников выбросов из этого списка. Кто портил воздух сероводородом и этилбензолом, сказать пока затрудняются.

– В связи с превышениями предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ (оксида азота и оксида углерода), зафиксированными на посту наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в Советском округе, министерством проведены внеплановые проверки, – сообщает областное минпророды. – Установили 5 источников несанкционированного выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Предприятиями-загрязнителями оказались ООО «Металинвест», ООО «ПКФ «МираМет», ООО «ПКФ «СпецСтальДеталь», ООО «Удача», ООО «Озсмк».

Также сообщается, что выявлены нарушения требований природоохранного законодательства по ст. 8.1 (несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов), 8.5 (сокрытие или искажение экологической информации), ч.3 8.21 (нарушение правил охраны атмосферного воздуха) КоАП РФ. Юридические и должностные лица были привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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