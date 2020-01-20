2020-01-20T15:06:09+03:00
Происшествия

В частном секторе Омска потушили крупный пожар

Там почти полностью выгорел дом площадью 100 кв. м
Анна МИКУЛА
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Фото: ГУ МЧС России по Омской областиФото: ГУ МЧС России по Омской области
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Местных жителей напугал пожар, случившейся сегодня, 20 января, на пересечении улиц 8-я Ремесленная и Луганская. В соцсети выложили фото происшествия, на которых видно, как в воздух поднимаются клубы густого дыма.

Как выяснилось, ЧП поздно заметили, поэтому огонь успел сильно разгореться.

Фото: "ЧП Омск" Фото: vk.com

Фото: "ЧП Омск"Фото: vk.com

– Сообщение о происшествии поступило в 14.29, площадь пожара 100 квадратных метров. От МЧС в тушении были задействованы семь единиц техники и 40 человек. Открытое горение ликвидировано в 15.32, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Также сообщается, что происшествие обошлось без пострадавших. Материальный ущерб еще предстоит установить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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