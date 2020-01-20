В Омске выбрали лучший костюм Рождественского полумарафона

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:09:59+03:00

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В Омске подвели итоги Международного сибирского полумарафона, который по традиции проходил 7 января. Многие участники стараются отличиться не только спортивными показателями, но и ярким внешним видом. В этом году не было равных омичам Метелевым, перевоплотившимся в семейку симпатичных мышат.

– Михаил, Любовь, Ксюша и Таня – мышиная семейка, символ нового года набрали максимальное количество голосов – 794, на втором месте Алена Потапова в образе снеговика – 660 голоса, а замыкает тройку Евгений Парыгин и его сердце «Я люблю Омск!», за которое проголосовали 460 человек, – сообщают организаторы. – Всего в голосовании приняли участие почти 3000 пользователей «ВКонтакте»!

Алена Потапова в образе снеговика.

Евгений Парыгин и его сердце «Я люблю Омск!».

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ИСТОЧНИК KP.RU