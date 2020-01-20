Игрока «Авангарда» назвали лучшим защитником недели в КХЛ
Комиссия по определению лучших хоккеистов Чемпионата Континентальной хоккейной лиги обнародовала результаты минувшей игровой недели.
Среди отличившихся есть и представитель «Авангарда».
– Лучшим защитником признан Вячеслав Войнов («Авангард»), вместе с командой одержавший победы в трех гостевых матчах недели и набравший в них 4 (0+4) очка (лучший результат среди игроков его амплуа), – сообщает hawk.ru. – Защитник омского клуба отметился ассистенсткими дублями в матчах против «Адмирала» 15 и 16 января, не завершил ни один из матчей недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+3), а также провел 4 силовых приема. Войнов в среднем проводил на льду 27 минут 52 секунды (наивысший показатель в Лиге за прошедшую неделю).
Лучшим вратарем недели стал Магнус Хелльберг из СКА. Также представителю питерской команды Владимиру Ткачеву досталось звание лучшего защитника. Лучшим новичком недели признали 21-летнего Дмитрия Шугаева из череповецкой «Северстали».
ИСТОЧНИК KP.RU