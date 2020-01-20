2020-01-20T13:27:24+03:00
Спорт

Игрока «Авангарда» назвали лучшим защитником недели в КХЛ

Им стал Вячеслав Войнов
Анна МИКУЛА
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Фото: hawk.ruФото: hawk.ru
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Комиссия по определению лучших хоккеистов Чемпионата Континентальной хоккейной лиги обнародовала результаты минувшей игровой недели.

Среди отличившихся есть и представитель «Авангарда».

– Лучшим защитником признан Вячеслав Войнов («Авангард»), вместе с командой одержавший победы в трех гостевых матчах недели и набравший в них 4 (0+4) очка (лучший результат среди игроков его амплуа), – сообщает hawk.ru. – Защитник омского клуба отметился ассистенсткими дублями в матчах против «Адмирала» 15 и 16 января, не завершил ни один из матчей недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+3), а также провел 4 силовых приема. Войнов в среднем проводил на льду 27 минут 52 секунды (наивысший показатель в Лиге за прошедшую неделю).

Лучшим вратарем недели стал Магнус Хелльберг из СКА. Также представителю питерской команды Владимиру Ткачеву досталось звание лучшего защитника. Лучшим новичком недели признали 21-летнего Дмитрия Шугаева из череповецкой «Северстали».

ИСТОЧНИК KP.RU

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