Юного омича, который зверски убил мать своей подруги, оставили в СИЗО

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:08:22+03:00

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18-летний Алексей Ванин (имена и фамилии героев изменены) пытался добиться, чтобы ему смягчили меру пресечения и перевели из изолятора под домашний арест. Его ходатайство рассмотрели в Омском областном суде и оставили решение Советского районного без изменения. Ближайшие два месяца молодой человек, как и его подруга Люда Романова, проведут в СИЗО. Если расследование займет больше времени, этот срок продлят.

Напомним, эта бесчеловечная история случилась в ночь на 31 декабря. 43-летняя Елена Романова, вернувшаяся раньше времени с вахты в другом городе домой, застала свою 15-летнюю дочь Люду в объятиях Ванина. Пойманная врасплох парочка буквально забила мать насмерть. Судмедэксперты насчитали на теле около 30 ударов, нанесенных ножом и молотком.

На следственном эксперименте Алексей, оправдываясь, объяснил, что первой на них напала несостоявшаяся теща. Однако это не объясняет, почему юная парочка добивала уже лежавшую на полу женщину ударами в спину.

Обоих любовников судят за убийство.

В Омске 15-летняя школьница вместе с любовником убила свою мать, коммерческий транспорт теперь нельзя парковать во дворах жилых домов, «Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU