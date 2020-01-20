2020-01-20T12:42:03+03:00
Происшествия

В Омской области друзья во время ссоры устроили стрельбу в кафе

У одного из мужчин ранение лица
Станислав МУХИН
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Пистолет был зарегистрирован должным образом.Пистолет был зарегистрирован должным образом.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Неожиданно закончились посиделки в кафе для двоих жителей в Таврическом районе. Друзья выпивали и веселились. Когда оба изрядно опьянели, что-то пошло не так. Во время разговора приятели вспомнили давние обиды. В итоге началась драка. 23-летний омич ударил 31-летнего друга рукой в голову. Тот тоже оказался не так прост.

Как рассказали в пресс-службе омской полиции, сибиряк выхватил принесенный травматический пистолет и выстрелил в приятеля. Он получил ранение лица. После дружеских посиделок оба оказались в больнице. Оттуда и поступил сигнал в полицию.

Силовики уже выяснили: омич зарегистрировал по всем правилам. Что именно не поделили приятели, сейчас выясняется. Также в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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