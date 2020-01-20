2020-01-20T12:41:40+03:00
Происшествия

На дорогах Омской области за сутки сбили двоих детей

Пострадали девочки 11 и 16 лет
Анна МИКУЛА
Поделиться:
..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Сразу два ДТП с участием несовершеннолетних случились за один день.

Сегодня, 20 января, в 8.20 в Омске на улице Звездной водитель на «Тойоте» сбил во дворе 11-летнюю девочку. А спустя полчаса Таре на улице Чкалова водитель на «десятке» сбил 16-летнюю девочку-пешехода.

Обеим пострадавшим потребовалась помощь медиков.

– Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Это полезно знать
Начинается суд над омичом, угостившим девушку наркотиком, от которого она умерла
Омич пытался сбежать от полицейских, но завяз в сугробе
Омский суд установил, что отсутствие контейнера не освобождает от платы за ТКО
В Омске выбрали лучший костюм Рождественского полумарафона
Игрока «Авангарда» назвали лучшим защитником недели в КХЛ
Юного омича, который зверски убил мать своей подруги, оставили в СИЗО
В Омской области друзья во время ссоры устроили стрельбу в кафе
На дорогах Омской области за сутки сбили двоих детей
Отметил день рождения: Омич сел пьяным за руль и убил 20-летнего пешехода
На видео попало спасение водителя, зажатого в кабине, при столкновении фур в Омской области
Омич, которого не пустили на чужой праздник, устроил стрельбу в торговом центре
В Омске после морозов обещают потепление до 0 градусов
Омичи пожаловались на вывоз снега на кладбище
Омску пообещали Матч звезд КХЛ
«Ростелеком» в Омске стал генеральным партнером соревнований по лыжным гонкам
Певица Елка записала клип с омичами
Пожилой омской учительнице сначала выплатили положенную ей компенсацию, а потом заставили вернуть
Омичку, устроившую наркопритон, отправили в колонию
Омичи снова массово жалуются на запах гари и газа в воздухе
Вратарь «Авангарда» Бобков примерил на себя образ Ведьмака на Матче всех звезд
В Омске горку со съездом в дерево развернули лишь после вмешательства мэра
Смертельное ДТП на трассе в Омской области: столкнулись две фуры
Мать 4-летнего омского мальчика, отчима которого обвиняют в его истязаниях, заявила о похищении сына