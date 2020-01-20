На дорогах Омской области за сутки сбили двоих детей
Пострадали девочки 11 и 16 лет
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:
Сразу два ДТП с участием несовершеннолетних случились за один день.
Сегодня, 20 января, в 8.20 в Омске на улице Звездной водитель на «Тойоте» сбил во дворе 11-летнюю девочку. А спустя полчаса Таре на улице Чкалова водитель на «десятке» сбил 16-летнюю девочку-пешехода.
Обеим пострадавшим потребовалась помощь медиков.
– Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU