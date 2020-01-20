На видео попало спасение водителя, зажатого в кабине, при столкновении фур в Омской области

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:48:57+03:00

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Страшная авария произошла в воскресенье, утром 19 января на федеральной трассе «Иртыш» в Калачинском районе. Из-за метели и гололеда там произошло лобовое столкновение двух фур. Один из водителей погиб на месте. Второго так сильно зажало в покореженной кабине, что его пришлось вызволять сотрудникам МЧС.

Фото: 55.mchs.gov.ru

Фото: 55.mchs.gov.ru

Судя по видео, сделанном на месте ЧП, спасенного немедленно передали в руки фельдшера скорой, который уже был наготове.

– Отметим, что на территории Омской области проходят три автомобильные дороги федерального значения, – рассказали в пресс-службе областного МЧС. – С начала года подразделения пожарно-спасательной службы выезжали на 14 ДТП, произошедших на федеральных дорогах, на которых спасли пять человек. Главное управление МЧС России по Омской области обращает внимание водителей на необходимость соблюдения скоростного режима, особенно за пределами населенных пунктов!

Фото: 55.mchs.gov.ru

Фото: 55.mchs.gov.ru

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/755674" frameborder="0"></iframe> Спасение человека на трассе в Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU