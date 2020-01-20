2020-01-20T11:31:10+03:00
Происшествия

Омич, которого не пустили на чужой праздник, устроил стрельбу в торговом центре

Он разозлился, что не смог попасть за
Станислав МУХИН
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На дверях видны следы выстрелов.На дверях видны следы выстрелов.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Прямо с корпоратива одной из компаний поступила в больницу 36-летняя омичка. Она получила ранение голени. Как рассказали в пресс-службе омской полиции, в одном из торговых комплексов проходило застолье одной из омских фирм. Мимо проходил посетитель торгового центра. Он заметил веселившихся людей и попытался пройти в заведение. Он был уверен, что это развлекательный клуб. Однако внутрь его не пустили.

Обиженный омич сходил домой, взял ружье и вернулся. Он выстрелил в двери, за которыми проходил корпоратив. Женщина получила ранения ноги. На вспыльчивого сибиряка уже завели уголовное дело по статье "Хулиганство". Решается вопрос о его аресте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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