Омич, которого не пустили на чужой праздник, устроил стрельбу в торговом центре
Прямо с корпоратива одной из компаний поступила в больницу 36-летняя омичка. Она получила ранение голени. Как рассказали в пресс-службе омской полиции, в одном из торговых комплексов проходило застолье одной из омских фирм. Мимо проходил посетитель торгового центра. Он заметил веселившихся людей и попытался пройти в заведение. Он был уверен, что это развлекательный клуб. Однако внутрь его не пустили.
Обиженный омич сходил домой, взял ружье и вернулся. Он выстрелил в двери, за которыми проходил корпоратив. Женщина получила ранения ноги. На вспыльчивого сибиряка уже завели уголовное дело по статье "Хулиганство". Решается вопрос о его аресте.
ИСТОЧНИК KP.RU