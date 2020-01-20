В Омске после морозов обещают потепление до 0 градусов

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:32:09+03:00

В Омске снова все растает. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Совсем недолго в Омске продержались настоящие сибирские морозы. В ночь на 20 января была, пожалуй, самая низкая температура за всю эту зиму. На севере региона были 30-градусные морозы. Впрочем, уже скоро начнется значительное потепление.

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, во вторник, 21 января, ночью будет -15...-20, при прояснении -26...-31. Днем обещают -11...-16, местами до -21 градуса. При этом будет солнечно. Ветер юго-восточный, восточный, 2-7 м/с. Местами возможны снег, изморозь и туман.

В среду, 22 января, ночью -14...-19, местами до -26, днем -5...-10. Небольшой снег, днем местами метель. Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с, днем в отдельных районах порывы до 14 м/с.

В четверг, 23 декабря, температура ночью -6...-11, днем 0...-5. Снег, метель. Ветер южный, юго-западный 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Потепление.

ИСТОЧНИК KP.RU