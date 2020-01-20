Омску пообещали Матч звезд КХЛ

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:43:13+03:00

Правда, для его проведения надо еще построить новую ледовую арену [видео]

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Накануне в Москве прошел Матч звезд – это товарищеская встреча самых ярких игроков Континентальной хоккейной лиги. В этом году в нем участвовали четверо «ястребов», а также главный тренер «Авангарда» Боб Хартли. Омичи выступали за дивизион Чернышева, который, к сожалению, проиграл. Тем не менее встреча получилась зрелищной.

А после председатель совета директоров «Авангарда» обнадежил болельщиков: следующая такая встреча вполне может пройти в Омске. По крайне мере, наш город будет претендовать на это. Осталось только построить на месте разрушенной новую «Арену Омск».

– Вот построим в Омске дворец – обязательно сделаем у себя такой уикенд. Уверен, что, если у нас будет современный дворец, первыми проведем такой уикенд, – цитирует Александра Крылова пресс-служба «Авангарда».

Наша команда была одна из самых креативных, все молодцы! Александр Крылов о #KHLAllStar.Председатель Совета директоров Авангарда Александр Крылов поделился впечатлениями после ФОНБЕТ Матча Звезд КХЛ 2020, на котором команда дивизиона Чернышева заняла третье место, а также ответил на вопросы журналистов по актуальным темам.

ИСТОЧНИК KP.RU