2020-01-20T09:03:25+03:00
Общество

Певица Елка записала клип с омичами

Это уже не первая ее работа с группой «25/17» [видео]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: instagram.comФото: instagram.com
Изменить размер текста:

Певица Елка выложила в своем Instagram новый клип, который она записала вместе с группой «25/17».

– Это не первое наше сотрудничество с 25/17, – сообщила поклонникам Елка. – Сначала был «Меломан». Тогда мне написал Андрей. Я правда была немного удивлена и много смущена. Но послушать демочку заехала на студию. Загорелась идеей, очень приятно удивилась тому, как ребята подходят к записи альбома, что они хорошо знают про мои весьма не очевидные и мало кому известные муз эксперименты. Еще была куча знакомств, чаечек и много музыки. Поэтому когда случилось предложение спеть что-то для «Ковров», я просто кивнула и пошла искать песню. Ну а дальше предложение Антона спеть «Комнату» в его прочтении. Я загорелась таааааак! У меня правда никогда не было такой песни ни по содержанию, ни стилистически. Короче это то, за что я так люблю музыку и себя в ней. Чистый эксперимент и мурашки во время всего процесса. Я очень благодарна парням за доверие. И за легкость в общении и работе. Получается, все мы очень разные только на первый взгляд. Общего у нас гораздо больше, чем может показаться. И я сейчас про всех вообще.

elkasingerelkasinger
Это не первое наше сотрудничество с 25/17
8087 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним, «25/17» – известная российская музыкальная группа, основанная омичами Андреем Позднуховым («Бледным») и Антоном Завьяловым («Антом»).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Певица Елка записала клип с омичами
Пожилой омской учительнице сначала выплатили положенную ей компенсацию, а потом заставили вернуть
Омичку, устроившую наркопритон, отправили в колонию
Омичи снова массово жалуются на запах гари и газа в воздухе
Вратарь «Авангарда» Бобков примерил на себя образ Ведьмака на Матче всех звезд
В Омске горку со съездом в дерево развернули лишь после вмешательства мэра
Смертельное ДТП на трассе в Омской области: столкнулись две фуры
Мать 4-летнего омского мальчика, отчима которого обвиняют в его истязаниях, заявила о похищении сына
«Говорила, что гуляет с ребенком, а сама уходила развлекаться»: Семья 4-летнего омича, которого нашли избитым, рассказала о его матери
На видео попало, как прямо над дорогой искрит оборвавшийся провод
В Омской области молодая женщина ударила ножом в грудь пожилого сожителя
В Омске будут судить банду сутенеров, заставлявших подростков заниматься проституцией
В ДТП на омской трассе столкнулись два грузовика и легковушка
На трассе в Омской области произошло смертельное ДТП
В Омской области рабочий упал с вышки на стадионе
Гниющие остатки туш и озеро крови: виновных в незаконной и опасной свалке под Омском наказали
Следственный комитет разбирается в обстоятельствах ДТП с 14 пострадавшими в Омске
В Омской области уничтожили более 200 тонн санкционных продуктов
Замерщики мусора не справились, омичам придется по-прежнему платить по завышенным тарифам
Тело омички, пропавшей 2 месяца назад нашли благодаря стае ворон
Дорогу из Омска в Казахстан перекрыли из-за непогоды
Омичка, выехавшая на встречку на «трассе смерти», погибла в ДТП с «Газелью»
В Омской области иномарка на озере провалилась под лед
Социальный инклюзивный проект «Академия улыбок»
Клиенты Tele2 в Омске в праздники качали вдвое больше, чем годом ранее
В Омске из-за гололеда забуксовали две фуры – перекрыты сразу обе полосы
В Омске трактор, чистивший дорогу, разбил лобовое стекло легковушке
Омичка, устроившая массовое ДТП с 4 машинами, впала в кому