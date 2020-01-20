Певица Елка записала клип с омичами

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:03:25+03:00

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Певица Елка выложила в своем Instagram новый клип, который она записала вместе с группой «25/17».

– Это не первое наше сотрудничество с 25/17, – сообщила поклонникам Елка. – Сначала был «Меломан». Тогда мне написал Андрей. Я правда была немного удивлена и много смущена. Но послушать демочку заехала на студию. Загорелась идеей, очень приятно удивилась тому, как ребята подходят к записи альбома, что они хорошо знают про мои весьма не очевидные и мало кому известные муз эксперименты. Еще была куча знакомств, чаечек и много музыки. Поэтому когда случилось предложение спеть что-то для «Ковров», я просто кивнула и пошла искать песню. Ну а дальше предложение Антона спеть «Комнату» в его прочтении. Я загорелась таааааак! У меня правда никогда не было такой песни ни по содержанию, ни стилистически. Короче это то, за что я так люблю музыку и себя в ней. Чистый эксперимент и мурашки во время всего процесса. Я очень благодарна парням за доверие. И за легкость в общении и работе. Получается, все мы очень разные только на первый взгляд. Общего у нас гораздо больше, чем может показаться. И я сейчас про всех вообще.

elkasinger Это не первое наше сотрудничество с 25/17

Напомним, «25/17» – известная российская музыкальная группа, основанная омичами Андреем Позднуховым («Бледным») и Антоном Завьяловым («Антом»).

ИСТОЧНИК KP.RU