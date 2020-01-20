2020-01-20T08:45:16+03:00
Общество

Пожилой омской учительнице сначала выплатили положенную ей компенсацию, а потом заставили вернуть

Пенсионерке пришлось через суд доказывать свои права на эти деньги
Анна МИКУЛА
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С педагога незаконно взыскали 40 тысяч.С педагога незаконно взыскали 40 тысяч.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Педагог из Черлакского района с 2010 по 2019 год получала положенную ей выплату на оплату услуг ЖКХ. Но в 2017 году она ушла на пенсию. Несмотря на то, что льгота для нее была сохранена, с нее потребовали обратно деньги за эти два года. Пенсионерке пришлось бы разом отдать 40 тысяч рублей.

– По выявленным нарушениям прокуратурой района руководителю МФЦ внесено представление об устранении нарушений требований законодательства в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг, – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – Однако требования прокурора не были удовлетворены в досудебном порядке, в связи с чем прокуратура обратилась с иском в суд с требованием о признании незаконными действий МФЦ по удержанию денежных средств с заявителя и о возложении обязанности возвратить указанные денежные средства. Черлакским районным судом исковые требования удовлетворены в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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