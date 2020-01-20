Вратарь «Авангарда» Бобков примерил на себя образ Ведьмака на Матче всех звезд
В Москве прошли, пожалуй, единственные соревнования хоккеистов, где участие важнее победы. В этом году Матч всех звезд, в котором задействовали сразу четверых игроков «Авангарда», а также тренера команды Боба Хартли, получился очень зрелищным. Участникам предстояло проявить себя в разных конкурсах – например, на меткость и быстроту.
Чего только стоит голкипер омского клуба Игорь Бобков, который вышел к воротам в образе Ведьмака из одноименного сериала, которым стал одним из самых популярных в этом году. Напомним, даже Омский русский народный хор перепел саундтрек оттуда и выступил в программе «Вечерний Ургант».
Фото: ХК "Авангард"
Фото: ХК "Авангард"
Бобков вышел на лед в черном плаще и с мечом. Правда, перед тем, как приступить к своим непосредственным обязанностям, вратарь скинул это облачение и взял в руки привычную клюшку.
Кстати, соревнования в итоге и он, и его команда проиграли. Но зрители от этого получили не меньше удовольствия от самого выступления игроков.
Фото: ХК "Авангард"
Фото: ХК "Авангард"
ИСТОЧНИК KP.RU