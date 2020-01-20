Вратарь «Авангарда» Бобков примерил на себя образ Ведьмака на Матче всех звезд

20 Янв. 2020 2020-01-20T08:11:14+03:00

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В Москве прошли, пожалуй, единственные соревнования хоккеистов, где участие важнее победы. В этом году Матч всех звезд, в котором задействовали сразу четверых игроков «Авангарда», а также тренера команды Боба Хартли, получился очень зрелищным. Участникам предстояло проявить себя в разных конкурсах – например, на меткость и быстроту.

Чего только стоит голкипер омского клуба Игорь Бобков, который вышел к воротам в образе Ведьмака из одноименного сериала, которым стал одним из самых популярных в этом году. Напомним, даже Омский русский народный хор перепел саундтрек оттуда и выступил в программе «Вечерний Ургант».

Фото: ХК "Авангард"

Фото: ХК "Авангард"

Бобков вышел на лед в черном плаще и с мечом. Правда, перед тем, как приступить к своим непосредственным обязанностям, вратарь скинул это облачение и взял в руки привычную клюшку.

Кстати, соревнования в итоге и он, и его команда проиграли. Но зрители от этого получили не меньше удовольствия от самого выступления игроков.

Фото: ХК "Авангард"

Фото: ХК "Авангард"

ИСТОЧНИК KP.RU