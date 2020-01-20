В Омске горку со съездом в дерево развернули лишь после вмешательства мэра

20 Янв. 2020 2020-01-20T07:03:52+03:00

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Как тут не поверить в силу социальных сетей, когда это действительно работает. На проблему указали жители одного из дворов по улице 22 Апреля. Там год назад установили горку, все бы ничего, да только спуск вел прямо в дерево. Омичей это возмутило, и они пожаловались в социальных сетях.

И помогло. Правда, для этого в ситуацию пришлось вмешиваться лично мэру Омска. Оксана Фадина распорядилась развернуть горку в обратную сторону, чтобы дети не въехали в дерево и не получили травмы. Глава города не скрывала возмущения.

- Возмущена фактом размещения детской горки в такой опасной близости от дерева, что может нанести угрозу жизни и здоровью детей. Считаю это халатным отношением и к людям, и к реализации проектов в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», - заявила мэр Оксана Фадина.

ИСТОЧНИК KP.RU