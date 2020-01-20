Смертельное ДТП на трассе в Омской области: столкнулись две фуры
Вчерашние метель и гололед стали причиной многочисленных аварий на дорогах. Одна из них произошла в Калачинском районе. На трассе Челябинск–Новосибирск лоб в лоб столкнулись две фуры – AF под управлением 32-летнего мужчины и встречной Ивеко, за рулем которой был 54-летний мужчина.
– В результате ДТП водитель AF от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель «Ивеко» госпитализирован в медицинское учреждение, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Окончательно обстоятельства и причины происшедшего будут установлены в ходе проверки.
Фото: ГИБДД России по Омской области
Фото: ГИБДД России по Омской области
Фото: ГИБДД России по Омской области
Фото: ГИБДД России по Омской области
ИСТОЧНИК KP.RU