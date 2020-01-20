Смертельное ДТП на трассе в Омской области: столкнулись две фуры

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:04:35+03:00

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Вчерашние метель и гололед стали причиной многочисленных аварий на дорогах. Одна из них произошла в Калачинском районе. На трассе Челябинск–Новосибирск лоб в лоб столкнулись две фуры – AF под управлением 32-летнего мужчины и встречной Ивеко, за рулем которой был 54-летний мужчина.

– В результате ДТП водитель AF от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель «Ивеко» госпитализирован в медицинское учреждение, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Окончательно обстоятельства и причины происшедшего будут установлены в ходе проверки.

Фото: ГИБДД России по Омской области

Фото: ГИБДД России по Омской области

Фото: ГИБДД России по Омской области

Фото: ГИБДД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU