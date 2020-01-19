Мать 4-летнего омского мальчика, отчима которого обвиняют в его истязаниях, заявила о похищении сына

19 Янв. 2020 2020-01-19T14:14:43+03:00

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Напомним, непростая ситуация складывается вокруг 4-летнего малыша, которого с множественными травмами доставили в одну из детских больниц города. Мальчик рассказал, что его бьет новый муж мамы, «дядя Кирилл» (все имена участников изменены). Отчим в свою очередь заявил, что ребенок покалечился, упав с кресла.

После всего случившегося семья отца забрала ребенка и, опасаясь за его жизнь и здоровье, отказывается возвращать. Тем временем мать Игорька написала заявление о его похищении.

«Комсомолка» обратилась за комментарием к уполномоченному по правам ребенка при губернаторе Омской области Елизавете Степкиной. Вот какой ответ нам пришел:

– В адрес Уполномоченного 13 января 2020 года поступило обращение омички, которая просит оказать содействие в возврате малолетнего сына. Женщина считает, что отец ребенка из квартиры похитил сына и удерживает в неизвестном месте. Как следует из текста обращения, отец мальчика не участвовал в воспитании сына, инициативу проявляла только бабушка по линии отца. Матери на момент обращения неизвестно местонахождение ребенка, – говорится в ответе Степкиной. – Обращение принято к рассмотрению, проводится проверка изложенных фактов, устанавливаются обстоятельства, информация направлена в прокуратуру, органы полиции, органы опеки и попечительства. На сегодня установлено, что защиту прав и интересов несовершеннолетнего осуществляет отец ребенка. Мальчик проживает в семье отца и бабушки. Место жительство ребенка между родителями в судебном порядке не определено. При подаче законными представителями данного иска, органы опеки и попечительства будут привлечены к участию в деле, для предоставления в суд акта обследования условий жизни ребенка и родителей, а также основанное на нем заключение.

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Юрий Денисов и Инна Ситцева (все имена и фамилии героев изменены) познакомились, когда им было по 20 лет. Через какое-то время девушка поселилась в квартире у родителей молодого человека, и они начали жить вместе. Вскоре она забеременела, а потом родился маленький Игорек. Отношения в паре становились все более напряженными. (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU