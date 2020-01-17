2020-01-17T07:51:32+03:00
Происшествия

«Сняли аккуратно»: 78-летний омич рассказал, как «служба безопасности банка» обчистила его карты

Пожилой мужчина не сразу понял, что попался на удочку аферистов [видео]
Анна МИКУЛА
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Аферистов сейчас разыскивают полицейские, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Аферистов сейчас разыскивают полицейские, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Очередной пожилой человек стал жертвой мошенников, которые представляются сотрудниками «службы безопасности банка» и пугают доверчивых пенсионеров тем, что с их карты пропадут все деньги. И ведь даже не обманывают – средства действительно исчезают, правда, с их «помощью».

– Пенсионер рассказал оперуполномоченному, что на его телефон позвонил неизвестный, представившийся работником службы безопасности банка. Незнакомец убедил пожилого омича в том, что с его банковской карты произошло списание денежных средств и ее необходимо заблокировать, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Для блокировки потерпевшему предложили назвать 16-значный номер карты и 3-значный код на оборотной стороне. По завершении телефонного разговора со счета потерпевшего исчезло 12 800 рублей. Заявитель решил сам позвонить в банк, где ему сообщили, что никаких подозрительных операций ранее не проводилось и, скорее всего, он попался на уловки мошенников.

Аферистов сейчас разыскивают полицейские, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мошенничество под видом службы безопасности банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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